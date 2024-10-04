Дешам высказался об отсутствии Мбаппе в сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на октябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды – Дидье Дешам.

«Я говорил с Килианом о ситуации, которая всё ещё не определена после того, как он вышел на замену в среду. В субботу у него матч, и есть вопросы. У него не серьёзная проблема, но ему нужно лечение, чтобы как следует восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать. Вот почему Килиана нет в списке», - сказал Дешам журналистам.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Килиан Мбаппе пропустил дерби против «Атлетико», но затем сыграл в Лиге чемпионов против «Лилля».