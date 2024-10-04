Сборная Испании объявила состав на сбор

Сборная Испании объявила состав на ближайший сбор. Луис де ла Фуэнте решил вызвать в национальную команду таких футболистов:

Райя, Ремиро, Санчес – Карвахаль, Мингеса, Вивиан, Лапорт, Пау Торрес, Кубарси, Кукурелья, Гримальдо, Порро – Субименди, Мерино, Фабиан Руис, Педри, Алейш Гарсия, Баэна – Мората, Ямаль, Ферран Торрес, Нико Уияльмс, Пино, Оярсабаль, Хоселу.

Впереди у сборной Испании два матча Лиги наций. 12 октября «красная фурия» сыграет против Дании, а 15 октября – против Сербии.

Добавим, что сборная Испании в двух прошедших матчах Лиги наций смогла раздобыть четыре зачётных балла.