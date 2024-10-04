Сборная Германии потеряла Мусиалу

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не поможет сборной Германии в ближайших матчах Лиги наций. Как сообщает немецкий Sky, 21-летий Мусиала не отправится в расположение Бундестим из-за полученной ранее травмы.

Учитывая потерю Мусиалы, главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн вызовет Джейми Левелинга из «Штутгарта».

В октябре сборная Германии проведёт два матча Лиги наций. Команда Юлиана Нагельсманна будет играть против Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября).

В двух прошедших турах Лиги наций сборная Германии набрала четыре очка.