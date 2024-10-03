Сборная Англии объявила состав на сбор

В четверг был объявлен состав на октябрьский сбор сборной Англии. Временный рулевой «трёх львов» Ли Карсли решил включить в список следующих футболистов:

Дин Хендерсон, Пикфорд, Поуп – Александер-Арнольд, Колвилл, Гехи, Конса, Рико Льюис, Стоунс, Уокер – Беллингем, Фоден, Галлахер, Гиббс-Уайт, Гомес, Майну, Палмер, Райс – Гордон, Грилиш, Кейн, Мадуэке, Сака, Соланке, Уоткинс.

Сборная Англии будет готовиться к матчам Лиги наций против Греции и Финляндии. Первый будет домашним (10 октября), а второй – гостевым (13 октября).

Сборная Англии в двух стартовых турах Лиги наций набрала шесть очков.