Мбаппе не вызван: Объявлен состав сборной Франции на сбор

Объявлен состав национальной сборной Франции на октябрьский сбор, в рамках которого команда проведёт два матча Лиги наций. Дидье Дешам решил вызвать в национальную сборную таких игроков:

Ареола, Меньян, Самба – Клаусс, Динь, Уэсли Фофана, Тео Энандес, Конате, Кунде, Салиба, Упамекано – Камавинга, Юссуф Фофана, Гёндузи, Коне, Тчуамени, Заир-Эмери – Баркола, Дембеле, Коло-Муани, Нкунку, Олисе, Тюрам.

Как видим, Килиан Мбаппе в заявке отсутствует. Ранее появлялась информация о том, что капитан сборной Франции не будет вызван, ведь ему нужно время на восстановление.

В этом месяце сборная Франции сыграет в Лиге наций против Израиля (10 октября) и Бельгии (14 октября).