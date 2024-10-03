Наставник сборной Германии, не знает кто будет первым номером

Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн высказался о том, кто будет первым номером.

После того как Мануэль Нойер отказался возвращаться в сборную, а Марк-Андре тер Штеген получил тяжёлую травму, перед тренерским штабом встал непростой вопрос. Кто же будет основным голкипером? Первым номер будет Оливер Бауманн или Александр Нюбель, но даже Нагельсманн пока не знает, как распределить между ними время.

«Я все еще не уверен на 100%, как будет распределяться игровое время. Будет ли кто-то выходить две игры или по одной. Янис Бласвих тоже там. Он вратарь основного состава «Зальцбурга» и играет в Лиге чемпионов. Он хороший парень, нам нужен кто-то, кто удерживает группу вместе в этой роли № 3. Конечно, есть и другие кандидаты, которые могут убедить хорошими выступлениями в ближайшие недели», - приводит слова главного тренера официальный сайт сборной.

11 октября Германия сыграет в гостях против Боснии и Герцеговины. 14 числа пройдет домашний матч против сборной Нидерландов.