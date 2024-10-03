Объявлен состав сборной Германии на октябрь

Сборная Германии в октябре проведёт матчи Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Нидерландов. Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн вызвал на ближайший сбор таких футболистов:

Бауманн, Бласвих, Нюбель – Антон, Хенрикс, Киммих, Кох, Миттельдшадт, Раум, Рюдигер, Шлоттербек, Та – Андрих, Фюрих, Гросс, Мусиала, Павлович, Штиллер, Вирц – Гнабри, Хаверц, Кляйндинст, Ундав.

Матч против Боснии и Герцеговины сборная Германии проведёт 11 октября, а матч против Нидерландов – 14 октября.

После двух сыгранных туров Лиги наций сборная Германии имеет четыре очка в своё активе.