Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

​УЕФА оштрафовал футбольную федерацию непризнанного Косово на 60 тысяч евро

02 Октября 2024 • 22:01 Комментировать

УЕФА погрозил пальцем и назначил символический, в общем, штраф в 61 тысячу евро за инциденты в матче между сборными непризнанного Косово и Румынии.

Румынские болельщики известны своим негативным отношением к косоварам, ещё со времён бомбардировок Югославии в 1999 году румыны чувствуют за собой долг перед сербами, потому что тогда румынские власти дали добро на использование румынского воздушного пространства для самолётов НАТО.

И потому сейчас простые люди всячески пытаются загладить эту вину - везде, где возможно, орут кричалки о том, что «Косово - это Сербия». С ними они прибыли и в Приштину месяц тому назад, на матч Лиги наций.

Легко догадаться, какой им приём оказали местные - матч несколько раз даже пришлось прерывать. Но что любопытно - никаких санкций в адрес сборной Косово за это не последовало, лишь незначительный денежный штраф.

В то же время, когда подобные инциденты происходили на матчах сборных Сербии и Албании, как в 2014 году, то вся вина тут же возлагалась на сербов и их штрафовали не деньгами, а очками в турнирной таблице. Такие вот разные подходы.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии Косово
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
22:01 · Лига наций УЕФА
​УЕФА оштрафовал футбольную федерацию непризнанного Косово на 60 тысяч евро
17:12 · Германия. Бундеслига
Нюбель и Бауманн разделят место в воротах сборной Германии
14:14 · Лига наций УЕФА
Адиев: «Мы на связи с Черчесовым»
01 Октября
04:53 · Италия. Серия А
Сын Мальдини может дебютировать за сборную Италии в октябре
01:13 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Модрич должен провести ещё 180 матчей за сборную Хорватии»
30 Сентября
23:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер прокомментировал слухи о назначении в сборную Англии
18:15 · Лига наций УЕФА
Мбаппе обратился к Гризманну
14:42 · Лига наций УЕФА
Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции
02:55 · Германия. Бундеслига
Киммих не знает, кто может заменить тер Штегена в сборной Германии
29 Сентября
17:11 · Лига наций УЕФА
Сборная Мальты обрела временного наставника
04:59 · Германия. Бундеслига
Нойер ответил, вернётся ли в сборную Германии после травмы тер Штегена
27 Сентября
13:07 · Англия. Премьер-лига
Поттер высказался насчёт слухов о сборной Англии
26 Сентября
23:26 · Германия. Бундеслига
Известны планы Нойера по возвращению в сборную Германии
20:23 · Лига наций УЕФА
Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии 3
16:17 · Англия. Премьер-лига
В сборную Англии хотят назначить Гвардиолу – но есть нюанс 1
25 Сентября
16:54 · Испания. Ла Лига
Какие матчи пропустит Мбаппе из-за травмы
15:05 · Лига наций УЕФА
Арутюнян назвал Сперцяна лучшим игроком сборной Армении
23 Сентября
15:17 · Италия. Серия А
Чемпион мира может сыграть за Францию спустя пять лет
06:16 · Италия. Серия А
Защитник «Милана» может получить первый вызов в сборную Италии
22 Сентября
01:38 · Чемпионат мира 2026
В Немецком футбольном союзе прокомментировали возможный приход Клоппа в сборную Германии
21 Сентября
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – об отставке Абаскаля: «Тедеско следующий» 2
14 Сентября
16:55 · Лига наций УЕФА
​Сборная Мальты осталась без тренера - уволили после проигрыша молдаванам
04:40 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик рассказал, ждёт ли вызова в сборную Англии
00:03 · Англия. Премьер-лига
Кэмпбелл считает, что Уайта нужно вернуть в сборную Англии
13 Сентября
23:02 · Лига наций УЕФА
Де Брёйне может завершить карьеру в сборной
Все новости