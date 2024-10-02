​УЕФА оштрафовал футбольную федерацию непризнанного Косово на 60 тысяч евро

УЕФА погрозил пальцем и назначил символический, в общем, штраф в 61 тысячу евро за инциденты в матче между сборными непризнанного Косово и Румынии.

Румынские болельщики известны своим негативным отношением к косоварам, ещё со времён бомбардировок Югославии в 1999 году румыны чувствуют за собой долг перед сербами, потому что тогда румынские власти дали добро на использование румынского воздушного пространства для самолётов НАТО.

И потому сейчас простые люди всячески пытаются загладить эту вину - везде, где возможно, орут кричалки о том, что «Косово - это Сербия». С ними они прибыли и в Приштину месяц тому назад, на матч Лиги наций.

Легко догадаться, какой им приём оказали местные - матч несколько раз даже пришлось прерывать. Но что любопытно - никаких санкций в адрес сборной Косово за это не последовало, лишь незначительный денежный штраф.

В то же время, когда подобные инциденты происходили на матчах сборных Сербии и Албании, как в 2014 году, то вся вина тут же возлагалась на сербов и их штрафовали не деньгами, а очками в турнирной таблице. Такие вот разные подходы.