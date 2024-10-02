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Адиев: «Мы на связи с Черчесовым»

02 Октября 2024 • 14:14 Комментировать

Магомед Адиев, бывший тренер сборной Казахстана, поддерживает связь с нынешним рулевым команды Станиславом Черчесовым.

«Мы на связи со Станиславом Саламовичем, желаю ему удачи. Хочу, чтобы Казахстан побеждал под руководством Черчесова. Слова о Холанне? Это же Черчесов, мы его все знаем. Желаю ему удачи!» - цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

Под руководством Станислава Черчесова в сентябре сборная Казахстана в Лиге наций сыграла вничью с Норвегией (0:0) и проиграла Словении (0:3). В октябре казахстанская национальная команда проведёт игры против Австрии и той же Словении.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную Казахстана летом.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Магомед Адиев ещё теги
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