Адиев: «Мы на связи с Черчесовым»

Магомед Адиев, бывший тренер сборной Казахстана, поддерживает связь с нынешним рулевым команды Станиславом Черчесовым.

«Мы на связи со Станиславом Саламовичем, желаю ему удачи. Хочу, чтобы Казахстан побеждал под руководством Черчесова. Слова о Холанне? Это же Черчесов, мы его все знаем. Желаю ему удачи!» - цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

Под руководством Станислава Черчесова в сентябре сборная Казахстана в Лиге наций сыграла вничью с Норвегией (0:0) и проиграла Словении (0:3). В октябре казахстанская национальная команда проведёт игры против Австрии и той же Словении.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную Казахстана летом.