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Мбаппе обратился к Гризманну

30 Сентября 2024 • 18:15 Комментировать

В понедельник Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции. Публикацию на этот счёт в социальных сетях сделал капитан «трёхцветных» Килиан Мбаппе.

«Исключительный игрок завершает карьеру в сборной Франции. Один из важнейших игроков современной эпохи нашей сборной. Спасибо за незабываемые воспоминания, которые ты нам подарил. Ты тащил эту команду на себе долгие годы и внёс большой вклад в завоевание множества титулов.

Некоторые могут подумать, что сейчас слишком рано останавливаться, но я понимаю и уважаю твоё решение. Ношение этой футболки всегда требовательно, и оно иногда не приносит признания. Ты навсегда останешься в истории французской сборной. И я никогда не забуду честь и удовольствие, которые испытывал при игре рядом с тобой. Счастливого пути, мой друг, и спасибо», - говорится в сообщении Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе ещё теги
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