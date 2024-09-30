Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал завершение карьеры нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в национальной команде.

Специалист рассказал, что долго общался с Гризманном по этому поводу, ведь у них сложились прекрасные отношения.

«Гризманн останется памятником французскому футболу. Это один из величайших футболистов в истории Франции. Он внес огромный вклад в результаты нашей команды», — цитирует Дешама RMC Sport.

Гризманн завершил карьеру в сборной в 33 года. За все время он провел в национальной команде 137 матчей, в которых забил 44 мяча и стал автором 38 результативных передач.