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Сборная Мальты обрела временного наставника

29 Сентября 2024 • 17:11 Комментировать

Федерация футбола Мальты объявила имя нового временного наставника для сборной, им стал 54-летний итальянец Давиде Маццотта - в этой стране традиционно зовут в тренеры именно специалистов с Апеннин.

Ранее команду тренировал Микеле Марколини, но того уволили после поражения от сборной Молдовы, не дожидаясь окончания контракта в конце года.

Новому наставнику сборной Мальты предстоит дебютировать в матче со сборной Туркменистана. Он пройдет десятого октября.

Затем у сборной Мальты таки будет возможность взять реванш у молдаван - матч с ними состоится тринадцатого октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мальты Давиде Маццотта
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