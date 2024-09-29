Сборная Мальты обрела временного наставника

Федерация футбола Мальты объявила имя нового временного наставника для сборной, им стал 54-летний итальянец Давиде Маццотта - в этой стране традиционно зовут в тренеры именно специалистов с Апеннин.
Ранее команду тренировал Микеле Марколини, но того уволили после поражения от сборной Молдовы, не дожидаясь окончания контракта в конце года.
Новому наставнику сборной Мальты предстоит дебютировать в матче со сборной Туркменистана. Он пройдет десятого октября.
Затем у сборной Мальты таки будет возможность взять реванш у молдаван - матч с ними состоится тринадцатого октября.
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