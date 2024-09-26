Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии

После чемпионата Европы – 2024 Мануэль Нойер объявил о решении уйти из сборной Германии. После этого основным вратарём Бундестим стал Марк-Андре тер Штеген. Представитель «Барселоны» долго ждал своего шанса в национальной команде, находясь за спиной Нойера. Впрочем, тер Штеген недавно получил серьёзную травму колена, и снова увидеть его на поле фанаты смогут нескоро.

Как сообщает Bild, теперь главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выбрал в качестве основного вратаря Александра Нюбеля. Именно он будет первым номером в Бундестим в ближайшие месяцы.

Александр Нюбель выступает за «Штутгарт». Права на него принадлежат «Баварии».