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Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии

26 Сентября 2024 • 20:23 Комментировать

После чемпионата Европы – 2024 Мануэль Нойер объявил о решении уйти из сборной Германии. После этого основным вратарём Бундестим стал Марк-Андре тер Штеген. Представитель «Барселоны» долго ждал своего шанса в национальной команде, находясь за спиной Нойера. Впрочем, тер Штеген недавно получил серьёзную травму колена, и снова увидеть его на поле фанаты смогут нескоро.

Как сообщает Bild, теперь главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выбрал в качестве основного вратаря Александра Нюбеля. Именно он будет первым номером в Бундестим в ближайшие месяцы.

Александр Нюбель выступает за «Штутгарт». Права на него принадлежат «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Юлиан Нагельсманн Александр Нюбель ещё теги
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