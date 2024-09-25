Арутюнян назвал Сперцяна лучшим игроком сборной Армении

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян ответил на вопрос о том, кто в настоящий момент является лучшим футболистом сборной Армении.

— Кто лучший игрок в составе нынешней сборной Армении? Конечно, Эдуард Сперцян, — приводит слова Арутюняна Legalbet.

В составе сборной Армении 24-летний Сперцян появился на поле в 29 играх, в которых забил пять мячей и стал автором четырех результативных передач.

10 октября сборная Армении встретится в гостях с Фарерскими островами. Игра третьего тура Лиги наций должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени.

Напомним, в первых двух матчах армянская команда набрала три очка.