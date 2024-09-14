​Сборная Мальты осталась без тренера - уволили после проигрыша молдаванам

Сборная Молдовы расправилась со сборной Мальты в Лиге наций, что, видимо, стало шоком для мальтийцев - и заплатить за эту неудачу пришлось наставнику мальтийцев, теперь уже с приставкой «экс».

Микеле Марколини больше не является тренером мальтийской сборной после двадцати месяцев работы с ней - он возглавил национальную команду этого островного государства в январе 2023 года.

Его контракт и так истекал в конце года, но мальтийская федерация футбола, не иначе как испытывающая честолюбивые амбиции по поводу следующих, октябрьских матчей сборной, решила придать ускорительного пинка итальянскому специалисту и его контракту. Вместе с ним уволен и помощник Давиде Манделли.