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​Сборная Мальты осталась без тренера - уволили после проигрыша молдаванам

14 Сентября 2024 • 16:55 Комментировать

Сборная Молдовы расправилась со сборной Мальты в Лиге наций, что, видимо, стало шоком для мальтийцев - и заплатить за эту неудачу пришлось наставнику мальтийцев, теперь уже с приставкой «экс».

Микеле Марколини больше не является тренером мальтийской сборной после двадцати месяцев работы с ней - он возглавил национальную команду этого островного государства в январе 2023 года.

Его контракт и так истекал в конце года, но мальтийская федерация футбола, не иначе как испытывающая честолюбивые амбиции по поводу следующих, октябрьских матчей сборной, решила придать ускорительного пинка итальянскому специалисту и его контракту. Вместе с ним уволен и помощник Давиде Манделли.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мальты Микеле Марколини
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