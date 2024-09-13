Де Брёйне может завершить карьеру в сборной

По сообщениям Королевской футбольной ассоциации Бельгии (KBVB), полузащитник «Манчестер Сити» и бельгийской сборной Кевин де Брёйне может завершить карьеру в национальной команде.

33-летний футболист был сильно недоволен игрой товарищей по сборной в последнем мачте Лиги наций. 9 сентября сборная Бельгия проиграла Франции со счётом 0:2.

Главный тренер бельгийской сборной Доменико Тедеско планирует на этой неделе посетить Манчестер для обсуждения с де Брёйне его будущего в национальной команде, однако пока этого не произошло, так как футболисту хотят дать время прийти в себя после поражения.