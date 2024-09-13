Алонсо защитил игрока «Байера» Та от критики Кумана

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на критику главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана в адрес защитника «Байера» и сборной Германии Джонатана Та.

После матча между Нидерландами и Германией в Лиге наций, завершившегося со счётом 2:2, Куман упрекнул немецкого футболиста: «У него были большие проблемы, и он допустил много ошибок. После шести фолов он наконец получил жёлтую карточку».

В ответ на это заявление Хаби Алонсо подчеркнул, что Джонатан Та является важным игроком, за которого он «не беспокоится», так как его выступления в сборной Германии вряд ли повлияют на игру за «Байер» в Бундеслиге.