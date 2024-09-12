Колосков оценил начало работы Черчесова в сборной Казахстана

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о дебютном матче Станислава Черчесова в сборной Казахстана.
«Черчесов неплохо справляется с работой. Да, есть неудачный матч со Словенией (0:3), но остановить Норвегию (0:0) с Холанном дорогого стоит. Нужно время, чтобы добиться прогресса», - передают слова Колоскова «Известия».
Напомним, что 61-летний российский специалист занял пост главного тренера национальной сборной Казахстана в конце июля нынешнего года. До назначения в эту команду Станислав Саламович руководил венгерским «Ференцварошем».
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