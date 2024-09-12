Мбаппе наехал на Дешама после поражения Франции

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен тактической подготовкой национальной команды в последних играх. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

После поражения от Италии в домашнем матче группового этапа Лиги наций звездный нападающий выступил с речью. Килиан отметил отсутствие тактической подготовки. Эти слова Мбаппе были в первую очередь направлены в главного тренера команды Дидье Дешама.

Во втором туре сборная Франции смогла реабилитироваться за поражение от итальянцев. «Трёхцветные» отпраздновали уверенную победу над Бельгией со счетом 2:0.