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Лига наций УЕФА

Мбаппе наехал на Дешама после поражения Франции

12 Сентября 2024 • 08:37 Комментировать

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен тактической подготовкой национальной команды в последних играх. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

После поражения от Италии в домашнем матче группового этапа Лиги наций звездный нападающий выступил с речью. Килиан отметил отсутствие тактической подготовки. Эти слова Мбаппе были в первую очередь направлены в главного тренера команды Дидье Дешама.

Во втором туре сборная Франции смогла реабилитироваться за поражение от итальянцев. «Трёхцветные» отпраздновали уверенную победу над Бельгией со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги
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