Бывший вратарь ФК «Москва» и сборной Беларуси, нынешний тренер-ассистент «Славии» (Мозырь) Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итог сентябрьских матчей сборной Беларуси в Лиге наций.

- Для сборной, наверное, важнее количество очков, нежели качество игры. Мы набрали четыре очка в двух матчах, и это хороший результат. Хочется отметить игру Лапоухова. Тренерский штаб доверил место в воротах одному из лучших вратарей чемпионата Беларуси, и он на данном этапе воспользовался своим шансом на сто процентов, – сказал Амельченко.

В группе 3 Лиги C Лиги наций Беларусь сыграла вничью с Болгарией (0:0) и победила Люксембург (1:0).