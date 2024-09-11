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Саутгейт берёт перерыв

11 Сентября 2024 • 23:20 Комментировать
Англия
...
Греция
10.10 21:45

Гарет Саутгейт, покинувший пост главного тренера сборной Англии летом 2024 года, в интервью для телеканала Sky News поделился своими планами на будущее, заявив, что готов к любому повороту судьбы: «У меня есть много вариантов, я открыт для всего, что будет дальше, будь то в сфере футбола или вне её».

Специалист также сообщил о том, что собирается взять перерыв, чтобы «зарядиться энергией и восстановить силы».

Кроме того, Саутгейт подчеркнул, что помог вернуть Англию на международную арену во время своего пребывания на посту главного тренера, так как под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018 и в четвертьфинал ЧМ-2022, а также в финалы двух последних чемпионатов Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт

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