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Лига наций УЕФА

Черчесов оценил свои первые результаты в сборной Казахстана

11 Сентября 2024 • 16:23 Комментировать

В стартовых матчах Лиги наций под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией (0:0) и проиграла Словении (0:3). По словам Черчесова, теперь ему нужно проанализировать игры и подумать о шагах для улучшения футбола. Специалист допустил смену игровой схемы.

В то же время Черчесов отметил, что результаты сентябрьских матчей его не взволновали.

«Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холанном в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника (достаточно посмотреть, какие клубы представляют её игроки, тот же сделавший хет-трик Шешко) сказалось низкое качество газона», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная Казахстана сыграет в Лиге наций против Австрии на выезде и против Словении дома. Матчи пройдут 10 и 13 октября соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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