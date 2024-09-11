Тренер сборной Англии прокомментировал победу над Финляндией

И. о. главного тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о домашней победе над командой Финляндии в поединке второго тура группового этапа Лиги наций. Британцы одержали победу со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Гарри Кейн.

«Это было хорошее выступление. Команда провела отличный сбор, была проделана большая работа. Мы старались стать лучше», - передает слова специалиста BBC.

Сборная Англии набрала шесть баллов и располагается на второй строчке в своей группе. На первом месте с аналогичным количеством очков находится Греция. Следующий матч подопечные Карсли проведут против греков в родных стенах.