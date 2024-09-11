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Лига наций УЕФА

«Его наказывают за все ошибки»: Куман объяснил раннюю замену де Лигта

11 Сентября 2024 • 05:03 Комментировать
Нидерланды
2:2
Германия

Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт проводит не лучший отрезок в карьере.

Новичок «Манчестер Юнайтед» был заменён в перерыве матча Лиги наций между Нидерландами и Германией (2:2). 25-летний футболист допустил очередную результативную ошибку, что, как признал наставник «оранжевых» Рональд Куман, и стало причиной замены.

«Конечно, я бы предпочёл оставить Маттейса на поле, но сейчас, похоже, такой период, когда его наказывают за все ошибки. Сегодня я предоставил де Лигту новый шанс, но в итоге решил защитить его [от дальнейших ошибок], заменив», – заявил в послематчевом интервью Куман.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рональд Куман сборная Нидерландов Маттейс де Лигт ещё теги

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