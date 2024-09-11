Киммих – о ничьей с Нидерландами: «Сборная Германии показала высокий уровень»

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих побеседовал с журналистами после ничьей в матче Лиги наций против Нидерландов (2:2).

29-летний капитан немецкой национальной команды отметился забитым мячом в конце первого тайма, установив на табло счёт 2:1. Удержать преимущество гости не смогли – вскоре после перерыва «оранжевые» отыгрались.

«Думаю, первый тайм был хорош, если не считать первые несколько минут. Нам удалось отыграться и выйти вперёд. Второй тайм мы начали не очень здорово, но в целом показали игру высокого уровня. Мы сохранили спокойствие и продолжили следовать плану после быстрого пропущенного гола.

Забивать всегда приятно, особенно за сборную. Потрясающее чувство», – передаёт Bayern & Germany слова Киммиха.