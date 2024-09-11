Нагельсманн указал на две грубые ошибки судьи в матче Германии против Нидерландов

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об ошибках арбитра в матче Лиги наций против Нидерландов (2:2).

По словам наставника, рефери Давиде Масса не назначил пенальти за очевидный фол на Джамале Мусиале, а также сорвал опасную атаку немцев финальным свистком.

«У нас был отличный шанс на последних секундах, когда мы проводили атаку. Я не понимаю [почему судья свистнул].

Эпизод с Мусиалой – чистый пенальти. Симонс явно опоздал и ударил Джамала по ноге. Вряд ли кто-то с этим не согласится. Если бы это произошло в центре поля, фол точно был бы зафиксирован», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.