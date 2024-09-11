Мусиала рассказал, в чём должна прибавить сборная Германии

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, что думает об игре команды в матче против Нидерландов (2:2).

Коллектив Юлиана Нагельсманна пропустил уже на второй минуте встречи Лиги наций, но перед перерывом забил дважды. В начале второго тайма «оранжевые» отыгрались – больше голов зрители не увидели.

«У них были свои шансы, у нас – свои. Процесс продолжается. Мы должны следовать от матча к матчу и становиться лучше. Сегодня, в отличие от предыдущей игры с Венгрией, получалось не всё. В дальнейшем мы должны сделать шаг вперёд. Нам нужно увереннее владеть мячом и лучше реализовывать моменты. Есть также и положительные аспекты, от которых можно отталкиваться в будущем. В команде хорошая атмосфера, нам приятно находиться на поле», – заявил в послематчевом интервью Мусиала.