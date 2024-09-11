Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Мусиала рассказал, в чём должна прибавить сборная Германии

11 Сентября 2024 • 00:52 Комментировать
Нидерланды
2:2
Германия

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, что думает об игре команды в матче против Нидерландов (2:2).

Коллектив Юлиана Нагельсманна пропустил уже на второй минуте встречи Лиги наций, но перед перерывом забил дважды. В начале второго тайма «оранжевые» отыгрались – больше голов зрители не увидели.

«У них были свои шансы, у нас – свои. Процесс продолжается. Мы должны следовать от матча к матчу и становиться лучше. Сегодня, в отличие от предыдущей игры с Венгрией, получалось не всё. В дальнейшем мы должны сделать шаг вперёд. Нам нужно увереннее владеть мячом и лучше реализовывать моменты. Есть также и положительные аспекты, от которых можно отталкиваться в будущем. В команде хорошая атмосфера, нам приятно находиться на поле», – заявил в послематчевом интервью Мусиала.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Джамал Мусиала сборная Нидерландов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Сентября
00:52
Мусиала рассказал, в чём должна прибавить сборная Германии
00:45
Ван дер Ваарт: «В сборной Нидерландов появился фантастический полузащитник»
00:38
Нагельсманн оценил игру сборной Германии в матче с Нидерландами
00:12
Мусиала недоволен судейством в матче Нидерланды – Германия
10 Сентября
23:39
Дебютный гол Ундава, быстрый – Рейндерса: сборные Германии и Нидерландов ярким шоу закрыли 2-й тур Лиги наций 1
23:12
«Блестяще»: Ван дер Ваарт хотел «пойти домой» после ассиста Гравенберха в матче с Германией
23:00
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
22:34
Сборная Германии пропустила самый быстрый гол за 50 лет
14:15
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Германия Лиги наций — 10 сентября 2024
10:25
Нидерланды – Германия: Ориентировочные стартовые составы на крупный матч Лиги наций
05:12
Нагельсманн: «Иногда Вирцу следует быть более эгоистичным»
02:09
Нидерланды - Германия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:11
Прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Германия Лиги наций — 10 сентября 2024
09 Сентября
23:25
Нагельсманн поделился мнением об игре тер Штегена
20:25
Нагельсманн отреагировал на ситуацию Бергвейна
19:42
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Германия Лиги наций УЕФА — 10 сентября 2024
19:28
Нагельсманн: Объединить Вирца и Мусиала в одной команде будет очень дорого
16:45
Куман не исключил возвращения Депая в сборную Нидерландов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» подписала нового нападающего
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо
Спортивные новости
Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Латвия Латвия
Фарерские острова Фарерские острова
1
0
1.99 3.20 4.10
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Германия Германия
2
2
2.35 3.55 2.80
Видео
Окончен
Северная Македония Северная Македония
Армения Армения
2
0
2.03 3.55 3.50
Видео
Окончен
Чехия Чехия
Украина Украина
3
2
2.55 3.35 2.75
Видео
Окончен
Венгрия Венгрия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
0
0
1.80 3.80 4.10
Видео
Окончен
Албания Албания
Грузия Грузия
0
1
2.35 3.35 3.00
Видео
Окончен
Ирландия Ирландия
Греция Греция
0
2
2.48 3.20 2.90
Видео
Окончен
Андорра Андорра
Мальта Мальта
0
1
100.00 19.00 1.02
Видео
Окончен
Англия Англия
Финляндия Финляндия
2
0
1.18 7.00 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Сентября
01:28 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн указал на две грубые ошибки судьи в матче Германии против Нидерландов
01:14 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Грилиш показывает в сборной Англии то, что мы редко видим в «Манчестер Сити»
01:10 · Франция. Лига 1
Дюгарри считает, что у Мбаппе развилась «звёздная болезнь»
00:52 · Лига наций УЕФА
Мусиала рассказал, в чём должна прибавить сборная Германии
00:45 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт: «В сборной Нидерландов появился фантастический полузащитник»
00:38 · Франция. Лига 1
​Ротен беспощаден по отношению к Дешаму: «Он утратил контроль над командой»
00:38 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн оценил игру сборной Германии в матче с Нидерландами
00:28 · Лига наций УЕФА
Кейн забил 27 голов в 35 матчах за сборную Англии на «Уэмбли» – рекорд
00:19 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин поделился восторгом от игры футболиста «Манчестер Сити»
00:12 · Лига наций УЕФА
Мусиала недоволен судейством в матче Нидерланды – Германия
10 Сентября
23:53 · Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии ничего не смогла поделать с греками
23:52 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 68 голов в 100 матчах за сборную Англии
23:49 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении в большинстве проиграла македонцам
23:47 · Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии так и не смогла забить боснийцам
23:44 · Лига наций УЕФА
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В 2
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Украины сделала выводы после Албании, но уступила чехам
23:35 · Лига наций УЕФА
Мадуэке ассистировал Кейну спустя 10 минут после выхода на замену в дебюте
23:20 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Мадуэке дебютировал за сборную Англии
23:12 · Лига наций УЕФА
«Блестяще»: Ван дер Ваарт хотел «пойти домой» после ассиста Гравенберха в матче с Германией
23:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
22:49 · Германия. Бундеслига
Ундав забил свой дебютный гол за сборную Германии
22:34 · Лига наций УЕФА
Сборная Германии пропустила самый быстрый гол за 50 лет
22:23 · Лига наций УЕФА
Кейну вручили золотую кепку за достижение в сборной Англии
21:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн стал десятым игроком с сотней матчей за сборную Англии официально
21:44 · Лига наций УЕФА
В старте сборной Англии впервые за 32 года появился игрок из французского клуба
Все новости
Рекомендуем