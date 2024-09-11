Нагельсманн оценил игру сборной Германии в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвёл итоги матча Лиги наций против Нидерландов (2:2).

Немецкая национальная команда пропустила уже на 2-й минуте встречи – «оранжевых» вывел вперёд Тиджани Рейндерс. В концовке первого тайма гости перевернули ход игры, забив дважды усилиями Дениза Ундава и Йозуа Киммиха. На 50-й минуте Дензел Дюмфрис установил на табло итоговый результат.

«Это была зрелищная, открытая, захватывающая игра. Мы здорово отреагировали на быстрый пропущенный гол и заслуженно ушли на перерыв с преимуществом в счёте. К сожалению, в начале второго тайма, когда Нидерланды отыгрались, мы слишком агрессивно оборонялись в своей штрафной – делать этого не стоило.

Мы понимаем, что важен каждый матч перед чемпионатом мира, будь то Лига наций или отборочные игры. Команда верит в себя, болельщики видят, что игроки отдают все силы», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.