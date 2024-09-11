Кейн забил 27 голов в 35 матчах за сборную Англии на «Уэмбли» – рекорд

Нападающий Гарри Кейн продолжает переписывать историю английского футбола.

Футболист «Баварии» отметился дублем в своём сотом поединке за сборную Англии. Команда Ли Карсли обыграла соперников из Финляндии во встрече Лиги наций (2:0). По информации Opta, на счету Кейна теперь 27 забитых голов в 35 матчах на «Уэмбли» за «трёх львов» – рекордный показатель. Источник также отмечает, что 31-летний форвард напрямую поучаствовал в 85 забитых мячах Англии (68 голов и 17 ассистов) в ста играх.

В своём следующем матче сборная Англии примет в родных стенах Грецию. Поединок состоится 10 октября.