Мусиала недоволен судейством в матче Нидерланды – Германия

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался о работе арбитра в матче Лиги наций против Нидерландов.

Встреча завершилась со счётом 2:2. После завершения игры Юлиан Нагельсманн и футболисты бундестим принялись активно высказывать претензии рефери Давиде Массе, принявшему, по их мнению, множество спорных решений.

«Я не хочу много говорить о судье на камеру, но у меня есть чувство, что сегодня многие решения были приняты не в нашу пользу. Нам следует посмотреть на себя со стороны и убедиться в том, что мы станем лучше», – приводит Bayern & Germany слова из послематчевого интервью Мусиалы.