Сборная Ирландии ничего не смогла поделать с греками

В группе В2 Лиги наций сборная Ирландии принимала греков и снова потерпела поражение, как и три дня назад против англичан. На 12-й минуте Костас Кулиеракис головой пробил в перекладину, а на 50-й - Фотис Иоаннидис открыл счет ударом ногой. В концовке успех закрепил Христос Цолис - 0:2.
У греков и англичан по шесть очков, у Ирландии и Финляндии - по 0.
Протокол игры
|50'Иоаннидис Фотис (0:1)
|87'Цолис Христос (0:2)
Келлехер Каомхин•О'Ши Дара•Омобамиделе Эндрю 31'74' (Макатир Кейси (74') •Коллинз Натан•Брэйди Роберт•Огбене Чидози84' (Айда Адам (84') •Смоллбоун Уильям•Моламби Джейсон63' (Фергюсон Эван (63') •Браун Алан•Найт Джейсон 70'74' (Доэрти Мэтт (74') •Шмодикс Сэмми84' (Робинсон Каллум (84')
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос•Мавропанос Константинос•Кулиеракис Костас•Цимикас Костас• 58'Сиопис Манолис 74'88' (Нтои Андреас-Ричардос (88') •Бухалакис Андреас67' (Пелкас Димитрис (67') •Хадзийованнис Анастасиос67' (Зафеирис Христос (67') •Бакасетас Тасос•Цолис Христос 63'89' (Вагианнидис Георгиос (89') •Иоаннидис Фотис88' (Павлидис Вангелис (88')
10 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).
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