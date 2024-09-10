Сборная Ирландии ничего не смогла поделать с греками

В группе В2 Лиги наций сборная Ирландии принимала греков и снова потерпела поражение, как и три дня назад против англичан. На 12-й минуте Костас Кулиеракис головой пробил в перекладину, а на 50-й - Фотис Иоаннидис открыл счет ударом ногой. В концовке успех закрепил Христос Цолис - 0:2.

У греков и англичан по шесть очков, у Ирландии и Финляндии - по 0.