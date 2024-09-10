Сборная Армении в большинстве проиграла македонцам

Сборные Северной Македонии и Армении провели матч второго тура Лиги наций. Эльиф Элмас наносил удар в левый угол ворот и дал шанс голкиперу выручить, хотя мог решать момент. Энис Барди едва не застал врасплох голкипера сборной Армении, с левого края пробивал он в дальний угол и только чудом не смог поразить цель. Джоко Зайков получил вторую желтую карточку за споры с арбитром и на 45-й минуте оставил хозяев в меньшинстве.

Вдесятером македонцы повели на 70-й минуте Штрафной удар Барди исполнил и закрутил футбольный снаряд в сетку так, что мяч влетел прямиком в правую девятку - 1:0. Затем Боян Миовски разбросал в чужой штрафной двоих защитников, после чего пробил из-под третьего, и после рикошета мяч спокойно влетел в сетку - 2:0. В концовке Эдуард Сперцян с линии штрафной пробил, вратарь сборной Северной Македонии как-то неуклюже отбил мяч в сторону, тот попал в перекладину, а потом юркнул обратно в руки стражу рамки хозяев.

2:0, македонцы с 4 очками вышли в лидеры, у армян и латвийцев по три очка, у Фарер - одно.