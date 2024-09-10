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Лига наций УЕФА

Сборная Венгрии так и не смогла забить боснийцам

10 Сентября 2024 • 23:47 Комментировать
Венгрия
0:0
Босния и Герцеговина
окончен

Сборная Венгрии хорошо выглядела в домашнем матче с боснийцами и создала достаточно моментов. Жолт Надь слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, Барнабаш Варга головой пробил под перекладину, и вратарю удалось перевести мяч за пределы поля. Роланд Шаллаи справа прострелил к дальней штанге, где Варга сумел в падении пробить по воротам, и голкипер с трудом сумел остановить мяч у стойки. Надь снова играл на подборе и с 19 метров сильно пробил в правый угол, и кипер в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

После перерыва Бендегуз Болла справа навесил на Варгу, который ногой с линии вратарской площади пробил выше ворот в борьбе с соперником. На Эдина Джеко прошла скидка в штрафную площадь, и ветеран с лёта пробил с двенадцати метров, голкипер в прыжке забрал мяч в руки. Доминик Собослаи со штрафного пробил в перекладину, вратарь лишь взглядом проводил мяч за пределы поля.

0:0 в итоге, соперники набрали по первому очку в Лиге наций.

Протокол игры  
Венгрия0:0Босния и Герцеговина
Дибус ДенешБотка Эндре 83' (Адам Мартин ( 83') Орбан ВиллиДардаи МартонБолла Бендегуз 75' (Чобот Кевин ( 75') Надь Жолт  77' 83' (Балог Ботонд ( 83') Tamas NikitscherШефер АндрашШаллаи РоландСобослаи ДоминикВарга Барнабаш 83' (Керкез Милош ( 83')
Запасные: Хорват КристоферДардаи ПалкоТот Балаж IIНего ЛоикНадь АдамГулачи ПетерГергени БенцеКата Михай
Василь НиколаБисакшич ЭрминКатич Никола  40'Баришич Адриан-Леон  21'Газибегович ЮсуфДедич АмарШарич Дарио 60' (Гигович Армин ( 60') Башич Иван 60' (Гусенбашич Денис ( 60') Бурнич Дженис 46' (Тахирович Бенджамин ( 46') Джеко ЭдинДемирович Эрмедин 77' (Байрактаревич Есмир ( 77')
Запасные: Пирич КенанХаджикич ОсманТабакович ХарисМуякич НихадДжаковац ИфетХаджикадунич ДеннисХайрадинович ХарисКрунич Раде
10 сентября. Стадион "Ференц Пушкаш".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Венгрии

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