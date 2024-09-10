Сборная Венгрии так и не смогла забить боснийцам

Сборная Венгрии хорошо выглядела в домашнем матче с боснийцами и создала достаточно моментов. Жолт Надь слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, Барнабаш Варга головой пробил под перекладину, и вратарю удалось перевести мяч за пределы поля. Роланд Шаллаи справа прострелил к дальней штанге, где Варга сумел в падении пробить по воротам, и голкипер с трудом сумел остановить мяч у стойки. Надь снова играл на подборе и с 19 метров сильно пробил в правый угол, и кипер в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

После перерыва Бендегуз Болла справа навесил на Варгу, который ногой с линии вратарской площади пробил выше ворот в борьбе с соперником. На Эдина Джеко прошла скидка в штрафную площадь, и ветеран с лёта пробил с двенадцати метров, голкипер в прыжке забрал мяч в руки. Доминик Собослаи со штрафного пробил в перекладину, вратарь лишь взглядом проводил мяч за пределы поля.

0:0 в итоге, соперники набрали по первому очку в Лиге наций.