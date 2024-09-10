Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В

Лидеры своей группы Лиги наций, претенденты на Лигу А, сборные Албании и Грузии бились за право единолично возглавлять квартет. В первом тайме моментов не было от слова «совсем». Только на 69-й минуте впервые что-то создано - удар Жоржа Микаутадзе с левого края штрафной заблокировал соперник, затем Георгий Кочорашвили в борьбе с защитником пробить не сумел, а Отар Какабадзе с отскока стрельнул над перекладиной. Еще атака - Кочорашвили получил мяч в центральной зоне, подработал под удар и пальнул с 22 метров - снаряд с рикошетом от перекладины приземлился за спиной вратаря - 0:1. В концовке Зурико Давиташвили после передачи из глубины убежал в штрафную хозяев и пробил по воротам с 13 метров - вратарь отвел угрозу.

Грузины победили со счетом 1:0 и вышли на первое место с 6 очками, у Албании и Чехии - по 3, Украины - 0.