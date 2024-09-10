Сборная Украины сделала выводы после Албании, но уступила чехам

Сборные Чехии и Украины после поражений в первом туре пытались реабилитироваться перед своими болельщиками. В середине первого тайма хозяева повели - Николай Шапаренко в своей штрафной безобразно работал с мячом и отдал его Вацлаву Черны, который прострелил на дальнюю штангу, где в падении Павел Шулц отправил сферу в пустой угол ворот - 1:0. После подачи с углового на ближней штанге пробил головой Илья Забарный, но на этот раз хозяев от пропущенного гола спасла перекладина. С левого угла штрафной Шапаренко навесил на линию вратарской, где из-за спин защитников выскочил Владислав Ванат и головой вколотил сферу по центру - 1:1. Выиграл подбор на линии штрафной Шулц и вторым касанием с лета пробил точно в дальний нижний угол ворот - 2:1.

На 65-й минуте после подачи со штрафного Ванат метров с пяти расстреливал ворота и не попал. Вскоре Михаил Мудрик на левом краю штрафной ушел к лицевой и не попал в дальний угол. На 80-й минуте пенальти за игру рукой Николая Матвиенко, удар Томаша Соучека в правый верхний угол, а кипер не угадал - 3:1. Украинцы провели быструю атаку с навесом с правого фланга Виктора Цыганкова на дальнюю штангу, и Георгий Судаков головой тонко поразил правый нижний угол - 3:2.

Если после игры с Албанией команду Сергея Реброва обвиняли в равнодушии, то сегодня она билась, но все равно уступила. У чехов есть первые очки в таблицу.