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Сборная Украины сделала выводы после Албании, но уступила чехам

10 Сентября 2024 • 23:42 Комментировать
Чехия
3:2
Украина
окончен

Сборные Чехии и Украины после поражений в первом туре пытались реабилитироваться перед своими болельщиками. В середине первого тайма хозяева повели - Николай Шапаренко в своей  штрафной безобразно работал с мячом и отдал его Вацлаву Черны, который прострелил на дальнюю штангу, где в падении Павел Шулц отправил сферу в пустой угол ворот - 1:0. После подачи с углового на ближней штанге пробил головой Илья Забарный, но на этот раз хозяев от пропущенного гола спасла перекладина. С левого угла штрафной Шапаренко навесил на линию вратарской, где из-за спин защитников выскочил Владислав Ванат и головой вколотил сферу по центру - 1:1. Выиграл подбор на линии штрафной Шулц и вторым касанием с лета пробил точно в дальний нижний угол ворот - 2:1.

На 65-й минуте после подачи со штрафного Ванат метров с пяти расстреливал ворота и не попал. Вскоре Михаил Мудрик на левом краю штрафной ушел к лицевой и не попал в дальний угол. На 80-й минуте пенальти за игру рукой Николая Матвиенко, удар Томаша Соучека в правый верхний угол, а кипер не угадал - 3:1. Украинцы провели быструю атаку с навесом с правого фланга Виктора Цыганкова на дальнюю штангу, и Георгий Судаков головой тонко поразил правый нижний угол - 3:2.

Если после игры с Албанией команду Сергея Реброва обвиняли в равнодушии, то сегодня она билась, но все равно уступила. У чехов есть первые очки в таблицу.

Протокол игры  
Чехия3:2Украина
(1:0) Шулц Павел21'  
  37'Ванат Владислав (1:1)
(2:1) Шулц Павел45'  
(3:1) Соучек Томаш80'  
  84'Судаков Георгий (3:2)
Коварж МатейЦоуфал ВладимирВитик Мартин  48'Крейчи Ладислав II  47'Зелены Ярослав  68'Соучек Томаш  64'Черв Лукаш 89' (Крал Алекс ( 89') Провод Лукаш 65' (Лингр Ондржей ( 65') Черны Вацлав  54' 66' (Гложек Адам ( 66') Хоры Томаш 81' (Шик Патрик ( 81') Шулц Павел 81' (Кушей Васил ( 81')
Запасные: Чванчара ТомашМаркович ЯкубХранак РобинКалвач ЛукашЗадражил АдамЗима Давид
Трубин АнатолийТымчик АлександрЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийСтепаненко Тарас 79' (Малиновский Руслан ( 79') Зинченко Александр 85' (Пихалёнок Александр ( 85') Ярмоленко Андрей 69' (Цыганков Виктор ( 69') Шапаренко Николай 69' (Судаков Георгий ( 69'  70') Мудрик МихаилВанат Владислав 79' (Яремчук Роман ( 79'  82')
Запасные: Бондарь ВалерийКабаев ВладиславБражко ВладимирБущан ГеоргийТаловеров МаксимКонопля ЕфимЛунин Андрей
10 сентября. Стадион "Фортуна Арена".
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