Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Дебютный гол Ундава, быстрый – Рейндерса: сборные Германии и Нидерландов ярким шоу закрыли 2-й тур Лиги наций

10 Сентября 2024 • 23:39 Комментировать (1)
Нидерланды
2:2
Германия
окончен

Сборные Нидерландов и Германии сыграли в рамках Лиги наций. Матч второго тура состоялся 10 сентября на стадионе «Амстердам Арена».

Протокол игры  
Нидерланды2:2Германия
(1:0) Рейндерс Тиджани2'  
  38'Ундав Дениз (1:1)
  45'Киммих Йозуа (1:2)
(2:2) Дюмфрис Дензел51'  
Вербрюгген БартДюмфрис ДензелДе Лигт Маттейс 46' (Тимбер Квинтен ( 46') Ван Дейк ВиргилАке Натан 45' (Тимбер Юрриен ( 45') Схаутен Йерди 46' (Ван Хекке Ян-Поль ( 46') Гравенберх РайанСимонс Хави 74' (Гертрейда Лютсхарел ( 74') Рейндерс ТиджаниГакпо КодиБробби Брайан 82' (Вегхорст Ваут ( 82')
Запасные: Флеккен МаркОлай НикКлюйверт ДжастинЗиркзее ДжошуаХато ЙоррельМален Дониэлл
Тер Штеген Марк-АндреКиммих ЙозуаТа Джонатан  24' 46' (Антон Вальдемар ( 46') Шлоттербек Нико  14'Раум Давид  32'Андрих Роберт 64' (Джан Эмре ( 64') Гросс Паскаль 63' (Байер Максимилиан ( 63') Вирц Флориан  86'Хаверц КайМусиала Джамал 89' (Фюрих Крис ( 89') Ундав Дениз 63' (Павлович Александр ( 63')
Запасные: Миттельштедт МаксимилианНюбель АлександрШтиллер АнгелоБауманн ОливерХенрихс БенджаминКох Робин
10 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

Второй тур Лиги наций завершался афишей очень вкусной. Новый сезон турнира сборные Германии и Нидерландов начали круто – по пять мячей отгрузили Венгрии и Боснии. Очень яркие, доминирующие победы над командами более слабыми, теперь болельщики ждали шоу в битве грандов. Ведь видно, что лидеры сборных в отличной форме, значит надо побеждать и забирать лидерство.

Ввязаться в атакующее противостояние команды решили с первых минут. Точнее, со вторых. Ведь уже тогда Вербрюгген вынес мяч к центру поля, Гравенберх продлил на Рейндерса, а Тиджани вышел на Тер Штегена и хладнокровно пробил под голкипером – 1:0. Очень и очень быстрый гол.

Вскоре голландцы обязаны были забивать второй. Дензел Дюмфрис справа поддержал атаку, незаметно просочился в штрафную площадь и получил отскок после подачи Симонса. В касание защитник завершал атаку, но просто не попал в угол. В похожей ситуации, только уже от левого угла вратарской площади атаковал через 10 сам Хави. У Симонса с точностью было получше, но теперь уже спас Тер Штеген.

Должна была хозяйская сборная вести в два мяча, но за слабую реализацию поплатилась. Перед перерывом дебютный мяч за Германию забил Дениз Ундав. После ошибки Де Лигта решать должен был Вирц, однако с его ударом голкипер справился. Ундав добавлял уже в пустые ворота – 1:1. А на третьей компенсированной минуте Андрих подал справа, тот же Дениз продлил вдоль ворот и Киммиху осталось лишь не промахнуться – 1:2.

После перерыва голландцы стали чуть внимательнее. И уже сами наказали за ошибку. Мусиала затеял дриблинг и потерял мяч у своей штрафной площади. Симонс покатил налево, там Бробби укрыл мяч корпусом и прострелил вдоль ворот. Дюмфрис замыкал уже по пустому створу – 2:2. И тут же Хаверц мог отличиться из подобной ситуации: подача Раума слева пролетела мимо всех, Кай замыкал метров с пяти по пустому углу, но в «лучших» своих традициях не попал.

В последней тети матч уже сам Хаверц пытался вернуть должок Рауму, вырезав на того классную диагональ. Давид замыкал без помех, но в падении пробил выше ворот. Германия подольше давила, ближе была к победе, но всё-таки ничья осталась и после 90 минут. Довольно справедливые 2:2, команды устроили валидольное шоу для своих болельщиков и отличное зрелище – для нейтральных.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии сборная Нидерландов

Новости по матчу

10 Сентября
23:39
Дебютный гол Ундава, быстрый – Рейндерса: сборные Германии и Нидерландов ярким шоу закрыли 2-й тур Лиги наций 1
23:12
«Блестяще»: Ван дер Ваарт хотел «пойти домой» после ассиста Гравенберха в матче с Германией
23:00
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
22:34
Сборная Германии пропустила самый быстрый гол за 50 лет
14:15
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Германия Лиги наций — 10 сентября 2024
10:25
Нидерланды – Германия: Ориентировочные стартовые составы на крупный матч Лиги наций
05:12
Нагельсманн: «Иногда Вирцу следует быть более эгоистичным»
02:09
Нидерланды - Германия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:11
Прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Германия Лиги наций — 10 сентября 2024
09 Сентября
23:25
Нагельсманн поделился мнением об игре тер Штегена
20:25
Нагельсманн отреагировал на ситуацию Бергвейна
19:42
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Германия Лиги наций УЕФА — 10 сентября 2024
19:28
Нагельсманн: Объединить Вирца и Мусиала в одной команде будет очень дорого
16:45
Куман не исключил возвращения Депая в сборную Нидерландов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
pol-black
10 Сентября 2024 в 23:46
красивый был матч. ещё бы голландцы не ошибались в обороне...
Ответить
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» подписала нового нападающего
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо
Спортивные новости
Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Латвия Латвия
Фарерские острова Фарерские острова
1
0
1.99 3.20 4.10
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Германия Германия
2
2
2.35 3.55 2.80
Видео
Окончен
Северная Македония Северная Македония
Армения Армения
2
0
2.03 3.55 3.50
Видео
Окончен
Чехия Чехия
Украина Украина
3
2
2.55 3.35 2.75
Видео
Окончен
Венгрия Венгрия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
0
0
1.80 3.80 4.10
Видео
Окончен
Албания Албания
Грузия Грузия
0
1
2.35 3.35 3.00
Видео
Окончен
Ирландия Ирландия
Греция Греция
0
2
2.48 3.20 2.90
Видео
Окончен
Андорра Андорра
Мальта Мальта
0
1
3.15 2.90 2.65
Видео
Окончен
Англия Англия
Финляндия Финляндия
2
0
1.18 7.00 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
10 Сентября
23:53 · Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии ничего не смогла поделать с греками
23:52 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 68 голов в 100 матчах за сборную Англии
23:49 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении в большинстве проиграла македонцам
23:47 · Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии так и не смогла забить боснийцам
23:44 · Лига наций УЕФА
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В 1
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Украины сделала выводы после Албании, но уступила чехам
23:35 · Лига наций УЕФА
Мадуэке ассистировал Кейну спустя 10 минут после выхода на замену в дебюте
23:20 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Мадуэке дебютировал за сборную Англии
23:12 · Лига наций УЕФА
«Блестяще»: Ван дер Ваарт хотел «пойти домой» после ассиста Гравенберха в матче с Германией
23:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
22:49 · Германия. Бундеслига
Ундав забил свой дебютный гол за сборную Германии
22:34 · Лига наций УЕФА
Сборная Германии пропустила самый быстрый гол за 50 лет
22:23 · Лига наций УЕФА
Кейну вручили золотую кепку за достижение в сборной Англии
21:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн стал десятым игроком с сотней матчей за сборную Англии официально
21:44 · Лига наций УЕФА
В старте сборной Англии впервые за 32 года появился игрок из французского клуба
21:15 · Лига наций УЕФА
Англия - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Нидерланды - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Чехия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Северная Македония - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:01 · Лига наций УЕФА
Кейн и Грилиш — в стартовом составе сборной Англии на матч с Финляндией
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Латвии переиграла команду Фарерских островов
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборные Нидерландов и Германии назвали составы на битву в Лиге наций
16:46 · Лига наций УЕФА
Мор: «Англичане оторвутся на Финляндии»
15:23 · Лига наций УЕФА
Тикнизян — о Сперцяне: «Мы друг друга хорошо понимаем»
11:55 · Лига наций УЕФА
Де Брёйне зафиксировал регресс сборной Бельгии
Все новости
Рекомендуем