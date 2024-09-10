Дебютный гол Ундава, быстрый – Рейндерса: сборные Германии и Нидерландов ярким шоу закрыли 2-й тур Лиги наций

Сборные Нидерландов и Германии сыграли в рамках Лиги наций. Матч второго тура состоялся 10 сентября на стадионе «Амстердам Арена».

Второй тур Лиги наций завершался афишей очень вкусной. Новый сезон турнира сборные Германии и Нидерландов начали круто – по пять мячей отгрузили Венгрии и Боснии. Очень яркие, доминирующие победы над командами более слабыми, теперь болельщики ждали шоу в битве грандов. Ведь видно, что лидеры сборных в отличной форме, значит надо побеждать и забирать лидерство.

Ввязаться в атакующее противостояние команды решили с первых минут. Точнее, со вторых. Ведь уже тогда Вербрюгген вынес мяч к центру поля, Гравенберх продлил на Рейндерса, а Тиджани вышел на Тер Штегена и хладнокровно пробил под голкипером – 1:0. Очень и очень быстрый гол.

Вскоре голландцы обязаны были забивать второй. Дензел Дюмфрис справа поддержал атаку, незаметно просочился в штрафную площадь и получил отскок после подачи Симонса. В касание защитник завершал атаку, но просто не попал в угол. В похожей ситуации, только уже от левого угла вратарской площади атаковал через 10 сам Хави. У Симонса с точностью было получше, но теперь уже спас Тер Штеген.

Должна была хозяйская сборная вести в два мяча, но за слабую реализацию поплатилась. Перед перерывом дебютный мяч за Германию забил Дениз Ундав. После ошибки Де Лигта решать должен был Вирц, однако с его ударом голкипер справился. Ундав добавлял уже в пустые ворота – 1:1. А на третьей компенсированной минуте Андрих подал справа, тот же Дениз продлил вдоль ворот и Киммиху осталось лишь не промахнуться – 1:2.

После перерыва голландцы стали чуть внимательнее. И уже сами наказали за ошибку. Мусиала затеял дриблинг и потерял мяч у своей штрафной площади. Симонс покатил налево, там Бробби укрыл мяч корпусом и прострелил вдоль ворот. Дюмфрис замыкал уже по пустому створу – 2:2. И тут же Хаверц мог отличиться из подобной ситуации: подача Раума слева пролетела мимо всех, Кай замыкал метров с пяти по пустому углу, но в «лучших» своих традициях не попал.

В последней тети матч уже сам Хаверц пытался вернуть должок Рауму, вырезав на того классную диагональ. Давид замыкал без помех, но в падении пробил выше ворот. Германия подольше давила, ближе была к победе, но всё-таки ничья осталась и после 90 минут. Довольно справедливые 2:2, команды устроили валидольное шоу для своих болельщиков и отличное зрелище – для нейтральных.