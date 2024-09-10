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Бенефис юбиляра Кейна: Гарри дублем отметил соточку и принёс Англии победу над Финляндией

10 Сентября 2024 • 23:39 Комментировать
Англия
2:0
Финляндия
окончен

Англичане начинали сентябрьский отрезок Лиги наций гостевым матчем с Ирландией (победным), а завершали его домашней встречей с Финляндией. Гарри Кейн играл на «Уэмбли» сотый матч за сборную Англии.

Протокол игры  
Англия2:0Финляндия
(1:0) Кейн Гарри57'  
(2:0) Кейн Гарри76'  
Пикфорд ДжорданАлександер-Арнольд ТрентКонса Эзри 61' (Колвилл Леви ( 61') Стоунс Джон 80' (Гехи Марк ( 80') Льюис РикоРайс ДекланГомес АнхельСака Букайо 66' (Эзе Эберечи ( 66') Грилиш ДжекГордон Энтони 66' (Мадуэке Нони ( 66') Кейн Гарри 80' (Боуэн Джаррод ( 80')
Запасные: Ливраменто ВалентиноГиббс-Уайт МорганПоуп НикМагуайр ГарриГаллахер КонорМайну КоббиХендерсон Дин
Градецки ЛукашШтоль АдамХосконен АрттуИванов РобертУронен Йере 46' (Кялльман Беньямин ( 46') Пелтола МаттиКамара ГленЙенсен Фредрик 62' (Лод Робин ( 62') Шуллер Расмус  66' 84' (Валта Лео ( 84') Кескинен Топи 74' (Антман Оливер ( 74') Пукки Теэму 46' (Нисканен Ильмари ( 46')
Запасные: Йоронен ЙессеСинисало ВильямиПохьянпало ЙоэльТенхо МироНиссилья УрхоГалвез ТомасВяйсянен Лео
10 сентября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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Ли Карсли уверенно стартовал на посту временного главного тренера сборной Англии. «Три льва» слетали на соседний остров и забили Ирландии два безответных мяча. На очереди у финалистов двух последних чемпионатов Европы был домашний матч с Финляндией, которая в первом туре группового этапа Лиги наций потерпела крупное поражение от Греции.

Почему Англия выступает в Лиге B? Потому что в предыдущем розыгрыше турнира она заняла четвёртое место в группе Лиги A, где помимо неё выступали Италия, Венгрия и Германии. Поэтому «родоначальники» футбола получили себе в соперники тех, кто явно ниже классом. Отличная возможность для Ли Карсли зарекомендовать себя на фоне отсутствия матчей с топами.

Быстрый гол англичанам не дался, хотя попытки забить таковой у хозяев были. Гордон навесил слева на дальнюю штангу, Кейн скинул коротко, а Саке так и не удалось пробить по воротам с короткого расстояния в условиях опеки. Территориальное преимущество британской команды не вызывало сомнений, но финны, естественно, к этому и готовились.

Удар Кейна примерно с линии штрафной площади отразил Градецки. Потом Сака имел перспективу выхода один на один по правому полуфлангу, однако не был столь быстр Букайо, как того требовала ситуация. Его удар после рикошета от Иванова парировал Градецки. Вскоре Кейн забил головой в падении, но офсайд Гарри не позволил счёту открыться.

Потеря англичан на своей половине поля обернулась дальним ударом Кескинена. Он не попал в правую девятку, куда метил. Перекрутил в обе стороны – вверх и вправо. В конце первого тайма и в начале второго хозяева перспективно били со штрафных. Впрочем, Александер-Арнольд со стандарта не попал в ворота, а с ударом Кейна совладал Градецки.

Концентрированное давление от сборной Англии принесло свои плоды. Кейн отлично пробил с правого полуфланга – рикошет от перекладины привёл мяч в ворота финнов (1:0). После этого продолжали «три льва» искать новые пути к чужим воротам, тогда как у гостей не находилось ресурсов для изменения характера игры.

Эзри Конса был заменён из-за травмы, а Нони Мадуэке дебютировал за английскую национальную команду. На 73-й минуте Трент набросил справа к дальнему полуфлангу, и Эзе слёта пробил мимо. Немного времени спустя Мадуэке отметился простой голевой передачей. Его короткий пас предшествовал точному кручёному удару Кейна (2:0).

Уходил Гарри с поля на замену с чувством выполненного долга. Дубль он оформил в своём сотом матче за сборную. Англия не придумала себе проблем в проходной игре. Вторую подряд победу со счётом 2:0 одержали «родоначальники футбола». В октябре в рамках Лиги наций сборная Англии встретится с командами Греции (дома) и Финляндии (на выезде).

Кирилл Иванцов

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Сборная Англии Сборная Финляндии

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