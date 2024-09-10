Мадуэке ассистировал Кейну спустя 10 минут после выхода на замену в дебюте

Футболист «Челси» Нони Мадуэке успешно дебютировал в сборной Англии.

22-летний вингер появился на поле на 66-й минуте матча Лиги наций против Финляндии, заменив Букайо Саку, а уже на 76-й стал автором результативной передачи на Гарри Кейна. Форвард «Баварии» оформил дубль и установил на табло счёт 2:0.

В активе Нони Мадуэке четыре забитых мяча и один результативный пас в пяти матчах за «Челси» и сборную Англии с начала текущего сезона.

Если финны не сподобятся на чудо, сборная Англии наберёт шесть очков после двух туров групповой стадии Лиги наций. Ранее команда Ли Карсли обыграла Ирландию (2:0).