«Блестяще»: Ван дер Ваарт хотел «пойти домой» после ассиста Гравенберха в матче с Германией

Известный экс-футболист Рафаэль ван дер Ваарт был впечатлён голевой передачей Райана Гравенберха в матче Лиги наций между Нидерландами и Германией.

Уже на второй минуте встречи полузащитник «Ливерпуля» ассистировал Тиджани Рейндерсу, который забил самый быстрый гол в ворота сборной Германии за последние 50 лет.

«Этот пас Гравенберха... Честно говоря, после этого я хотел пойти домой, потому что прекраснее сегодня уже ничего не будет», – приводит английские СМИ слова ван дер Ваарта, ныне работающего телеэкспертом.

Следить за событиями концовки поединка сборных Нидерландов и Германии можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции. На текущий момент команды забили друг другу по два гола.