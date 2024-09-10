Сборная Германии пропустила самый быстрый гол за 50 лет

Сборная Германии установила личный антирекорд последних 50 лет, пропустив в самом начале матча против Нидерландов.

Тиджани Рейндерс вывел «оранжевых» вперёд в поединке Лиги наций на первой минуте и 39-й секунде. Как сообщает Opta, для Германии это самый быстрый пропущенный гол с 1974 года. Любопытно, что тогда немцы также пропустили от Нидерландов – Йохан Неескенс отличился уже на первой минуте и 26-й секунде во встрече чемпионата мира.

Следить за матчем Нидерланды – Германия можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция. На 38-й минуте немецкая национальная команда сравняла счёт.