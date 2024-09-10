Кейну вручили золотую кепку за достижение в сборной Англии

Мы уже сообщали, что Гарри Кейн, форвард и лидер сборной Англии проводит сотый матч по счёту в составе «трёх львов». Он стал одним из 10 игроков, которому покорилась отметка в 100 и более встреч за английскую команду.

Перед матчем со сборной Финляндии, что проходит вечером вторника, Кейну за это достижение подарили памятный подарок – золотую кепку. На ней изображён логотип национальной команды на фронтальной стороне.

Напомним, что текстовую трансляцию матча Англия – Финляндия проводит наш портал. Прошло полчаса от игры, счёт пока что не открыт. Проходит поединок в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.