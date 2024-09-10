В старте сборной Англии впервые за 32 года появился игрок из французского клуба

Удивительным фактом делится Opta Sports. В составе национальной сборной Англии на матч второго тура Лиги наций против сборной Финляндии впервые за 32 последних года в стартовом составе появился игрок, который представляет французский клуб. Речь идёт об Анхеле Гомесе, игроке полузащиты «Лилля».

В последний раз в 1992 году таким игроком был представитель «Марселя» Тревор Стивен. На Евро-1992 Стивен сыграл против сборной Франции. С тех пор ни один футболист, представляющий французский клуб, в составе «трёх львов» не появлялся.

Текстовую трансляцию матча Англия – Финляндия проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 21:45 по московскому времени!