Кейн и Грилиш — в стартовом составе сборной Англии на матч с Финляндией

Сегодня, 10 сентября, сборные Англии и Финляндии сыграют между собой в рамках второго тура Лиги наций.

Пресс-служба англичан опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд (вр), Александер-Арнольд, Стоунс, Конса, Льюис, Анхель Гомес, Райс, Грилиш, Сака, Кейн, Гордон.

Начало матча Англия – Финляндия запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.

Последний раз команды играли между собой в 2001 году. Тогда победа осталась за англичанами со счетом 2:1.