Сборная Латвии переиграла команду Фарерских островов

В группе С4 Лиги наций сборные Латвии и Фарерских островов бились за первую победу. У балтийских футболистов был небольшой перевес по ходу игры, и один из моментов им удалось реализовать. На 64-й минуте Ренарс Варславаус отметился голевым ударом, который в итоге стал единственным и победным.
У сборной Латвии три очка, столько же у лидирующей команды Армении. У Фарер и македонцев - по одному баллу.
Протокол игры
|(1:0) Варславаyc Ренарс64'
Матревицс Рихардс•Юрковскис Райвис•Кристерс Тоберс•Балодис Даниэль•Савалниекс Робертс•Цыганик Андрей•Зеленков Дмитрий80' (Мельникс Денис (80') •Савельевс Алексейс•Варславаyc Ренарс80' (Вапне Лукасс (80') •Гутковский Владислав72' (Робертс Улдрикис (72') •Икауниекс Янис90' (Яунземс Алвис (90')
Рейнатред А Бардюр•Даниэльсен Йоаннес83' (Кнудсен Петур (83') •Чуквуди Сэмюэл•Эдмундссон Андриас•Давидсен Вильормур•Ванхамар Гуннар•Йоэнсен Рене83' (Ольсен Клеминт (83') •Ватнхамар Сольви46' (Юстинуссен Адриан (46') •Серенсен Ханус•Ольсен Мейнхард83' (Петерсен Петур (83') • 90'Эдмундссон Йоан46' (Миккельсен Мадс (46')
10 сентября. Стадион "Сконто" (Рига).
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