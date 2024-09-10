Сборная Латвии переиграла команду Фарерских островов

В группе С4 Лиги наций сборные Латвии и Фарерских островов бились за первую победу. У балтийских футболистов был небольшой перевес по ходу игры, и один из моментов им удалось реализовать. На 64-й минуте Ренарс Варславаус отметился голевым ударом, который в итоге стал единственным и победным.

У сборной Латвии три очка, столько же у лидирующей команды Армении. У Фарер и македонцев - по одному баллу.