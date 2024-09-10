Сборные Нидерландов и Германии назвали составы на битву в Лиге наций

Национальные сборные Нидерландов и Германии вечером 10 сентября будут проводить очный матч в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. За час до встречи оба коллектива назвали свои стартовые составы.

Сборная Нидерландов: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис, Гравенберх, Схаутен, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Бробби;

Сборная Германии: тер Штеген, Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Андрих, Гросс, Мусиала, Хаверц, Вирц, Ундав.

Текстовую трансляцию грядущего поединка будет проводить наш портал. Стартовый свисток игры прозвучит в 21:45, время московское.