Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборные Нидерландов и Германии назвали составы на битву в Лиге наций

10 Сентября 2024 • 20:56 Комментировать

Национальные сборные Нидерландов и Германии вечером 10 сентября будут проводить очный матч в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. За час до встречи оба коллектива назвали свои стартовые составы.

Сборная Нидерландов: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис, Гравенберх, Схаутен, Гакпо, Рейндерс, Симонс, Бробби;

Сборная Германии: тер Штеген, Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Андрих, Гросс, Мусиала, Хаверц, Вирц, Ундав.

Текстовую трансляцию грядущего поединка будет проводить наш портал. Стартовый свисток игры прозвучит в 21:45, время московское.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии сборная Нидерландов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» Не Мбаппе: Галлас назвал лучшего форварда в мире прямо сейчас
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо
Спортивные новости
«Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Латвия Латвия
Фарерские острова Фарерские острова
1
0
1.99 3.20 4.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Германия Германия
2.35 3.55 2.80
Видео
10.09.24 в 21:45
Северная Македония Северная Македония
Армения Армения
2.03 3.55 3.50
Видео
10.09.24 в 21:45
Чехия Чехия
Украина Украина
2.55 3.35 2.75
Видео
10.09.24 в 21:45
Венгрия Венгрия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
1.80 3.80 4.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Албания Албания
Грузия Грузия
2.35 3.35 3.00
Видео
10.09.24 в 21:45
Ирландия Ирландия
Греция Греция
2.48 3.20 2.90
Видео
10.09.24 в 21:45
Андорра Андорра
Мальта Мальта
3.15 2.90 2.65
Видео
10.09.24 в 21:45
Англия Англия
Финляндия Финляндия
1.18 7.00 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
21:01 · Лига наций УЕФА
Кейн и Грилиш — в стартовом составе сборной Англии на матч с Финляндией
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Латвии переиграла команду Фарерских островов
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборные Нидерландов и Германии назвали составы на битву в Лиге наций
16:46 · Лига наций УЕФА
Мор: «Англичане оторвутся на Финляндии»
15:23 · Лига наций УЕФА
Тикнизян — о Сперцяне: «Мы друг друга хорошо понимаем»
11:55 · Лига наций УЕФА
Де Брёйне зафиксировал регресс сборной Бельгии
09:27 · Лига наций УЕФА
Рой Кин назвал ужасной игру сборной Англии
08:46 · Испания. Ла Лига
Дешам рассказал, что мешает Мбаппе 3
07:24 · Лига наций УЕФА
Тренер Бельгии Тедеско прокомментировал поражение от Франции
05:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Иногда Вирцу следует быть более эгоистичным»
05:02 · Италия. Серия А
Бастони – о сборной Италии: «Мы хотим забыть о Евро и начать всё с нуля»
03:01 · Лига наций УЕФА
Президент Федерации футбола Франции высказался о будущем Дешама
01:51 · Лига наций УЕФА
Мойзе Кин: «Присутствие Буффона в сборной Италии очень важно»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Травма Эдегора может оказаться серьёзной 1
01:21 · Лига наций УЕФА
Дешам прокомментировал победу Франции над Бельгией
00:54 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти ответил, сможет ли Кьеза вписаться в новую схему сборной Италии
00:42 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос обратился к Модричу
00:32 · Франция. Лига 1
Дембеле рассказал, что хочет изменить в своей игре
00:23 · Испания. Ла Лига
Гюлер высказался о своей игре в матче за сборную Турции
00:03 · Лига наций УЕФА
Спаллетти оценил игру Италии в матче со сборной Израиля
09 Сентября
23:48 · Лига наций УЕФА
Сборная Румынии с трудом дожала литовцев
23:44 · Лига наций УЕФА
Гол Холанна позволил сборной Норвегии вырвать победу в игре с австрийцами
23:42 · Лига наций УЕФА
Невероятный Актюркоглу забил три гола в ворота сборной Исландии и принёс туркам победу
23:41 · Лига наций УЕФА
Голы к третьей минуте позволили сборной Уэльса одолеть черногорцев
23:39 · Лига наций УЕФА
Хет-трик Шешко позволил сборной Словении разгромить соперников из Казахстана
Все новости
Рекомендуем