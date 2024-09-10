Мор: «Англичане оторвутся на Финляндии»

Бывший футболист сборной России Эдуард Мор высказался о предстоящем матче Лиги наций Англия – Финляндия.

По мнению эксперта, англичане захотят реабилитироваться перед болельщиками после ухода Гарета Саутгейта.

«Для домашней игры Финляндия — удобный соперник. Я думаю, англичане оторвутся на нем. Будет разгромный счет», — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Игра второго тура Лиги наций между сборными Англии и Финляндии состоится сегодня, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.