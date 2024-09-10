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Лига наций УЕФА

Мор: «Англичане оторвутся на Финляндии»

10 Сентября 2024 • 16:46 Комментировать
Англия
...
Финляндия
1 1.13 X 9.00 2 22.00
Через 3 ч. 45 мин.

Бывший футболист сборной России Эдуард Мор высказался о предстоящем матче Лиги наций Англия – Финляндия.

По мнению эксперта, англичане захотят реабилитироваться перед болельщиками после ухода Гарета Саутгейта.

«Для домашней игры Финляндия — удобный соперник. Я думаю, англичане оторвутся на нем. Будет разгромный счет», — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Игра второго тура Лиги наций между сборными Англии и Финляндии состоится сегодня, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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