Тикнизян — о Сперцяне: «Мы друг друга хорошо понимаем»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, с каким игроком у него лучшее взаимопонимание в сборной Армении.

«Это Эдик Сперцян. Мы друг друга хорошо понимаем. Я стал любимчиком для публики? На мой взгляд, наши болельщики переживают и ценят каждого футболиста одинаково», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, в матче первого тура нового розыгрыша Лиги наций сборная Армении разгромила у себя дома Латвию (4:1).

Сегодня, 10 сентября, Армения встретится на выезде с Северной Македонией. Старт поединка запланирован на 21:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.