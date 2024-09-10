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Лига наций УЕФА

Де Брёйне зафиксировал регресс сборной Бельгии

10 Сентября 2024 • 11:55 Комментировать

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брёйне пообщался с журналистами после поражения от национальной команды Франции в матче группового этапа Лиги наций. «Красные дьяволы» уступили со счетом 0:2.

«В команде есть стандарт, к которому стремимся, но сейчас мы уже не так хороши, чтобы ему соответствовать. Нам нужно выкладываться по максимуму. Если этого не будет, то все кончено. В данный момент сборная Бельгии не так сильна, как в 2018-м. Но я не буду говорить в деталях, что не так», - приводит слова полузащитника ESPN.

После двух туров Бельгия набрала три балла и занимает третье место в группе 2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Кевин де Брёйне
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