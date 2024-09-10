Де Брёйне зафиксировал регресс сборной Бельгии

«В команде есть стандарт, к которому стремимся, но сейчас мы уже не так хороши, чтобы ему соответствовать. Нам нужно выкладываться по максимуму. Если этого не будет, то все кончено. В данный момент сборная Бельгии не так сильна, как в 2018-м. Но я не буду говорить в деталях, что не так», - приводит слова полузащитника ESPN.