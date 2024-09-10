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Нидерланды – Германия: Ориентировочные стартовые составы на крупный матч Лиги наций

10 Сентября 2024 • 10:25 Комментировать
Нидерланды
...
Германия
Через 9 ч. 54 мин.

Во втором туре группы у Лиги А Лиги наций сборная Нидерландов в родных стенах примет сборную Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис, Гравенберх, Схаутен, Мален, Рейндерс, Симонс, Зиркзее.

Германия: тер Штеген, Миттельштедт, Шлоттербек, Та, Киммих, Гросс, Андрих, Мусиала, Хаверц, Вирц, Фюллькруг.

Вингер Стивен Бергвейн («Аль-Иттихад») и нападающий Мемфис Депай (только что перешёл в «Коринтианс») не вызваны в сборную Нидерландов. Рональд Куман заявил, что в будущем вызов второго возможен, п

В первом туре группового этапа Лиги наций обе команды забили по пять мячей. Нидерланды при этом пропустили два от Боснии и Герцеговины, а Германия – ноль от Венгрии.

Матч Нидерланды – Германия состоится сегодня, 10 сентября, на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме». Стартовый свисток – в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии сборная Нидерландов

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