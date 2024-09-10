Рой Кин назвал ужасной игру сборной Англии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике игру сборной Англии в недавнем матче группового этапа Лиги наций против Ирландии.
«Англия была ужасна во второй половине. Команда просто перекатывала мяч по полю. Ирландцы играли достойно после перерыва. Насколько гости были хороши в первом тайме, настолько они были плохи во втором», - приводит слова ирландца ITV.
Поединок между Ирландией и Англией состоялся на стадионе в Дублине. Встреча завершилась гостевой победой «трёх львов» со счетом 2:0. Голами отметились полузащитники Деклан Райс и Джек Грилиш.
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